Kemal Ademi, Kayserispor'a kiralanıyor

Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve küme düşme hattına demir atan Kayserispor, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kemal Ademi'yi kiralamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan ve oyuna girdiği maçlarda da beklentileri karşılayamayan Kemal Ademi, takımdan ayrılıyor.

Kayseri Haber'den Şevket Tekin'in haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, İsviçreli oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

TRANSFER TAHTASI SORUNU

Transfer tahtasını açabilmek için 2.6 milyon euro ödemek zorunda olan Kayseri ekibi, sorunu çözer çözmez Ademi'yi açıklamayı planlıyor.

"LAKABIM ZLATAN"

Sezon başında Basel'den transfer edilen 1.98 boyundaki santrfor, Türkiye'deki ilk röportajında, "Ibrahimovic'in saha içindeki duruşunu ve liderliğini örnek alıyorum ve kendime o kadar uyarlıyorum ki, oynadığım takımdaki lakabım Zlatan oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Ademi, oynadığı 9 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi.