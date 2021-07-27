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    Kemal Ademi'yi Göztepe istiyor

    Kemal Ademi'yi Göztepe istiyor

    Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Kemal Ademi'ye, Süper Lig temsilcisi Göztepe talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:09
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    Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyince Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi, orada da forma şansı bulamamıştı.

    Kemal Ademi yi Göztepe istiyor #1

    GÖZTEPE İSTİYOR

    Yeni sezon öncesi Pereira'nın planları dahilinde bulunmadığı kendisine iletilen Kosovalı santrfora, Süper Lig takımlarından Göztepe talip oldu.

    Fenerbahçe'den daha önce Zanka ve Sinan Gümüş'le de ilgilenen sarı-kırmızılıların, Ademi için de temasta bulunduğu öğrenildi.

    İzmir temsilcisinin şartların oluşması halinde 1.98'lik oyuncuyu kadrosuna katacağı kaydedildi.

    Kemal Ademi yi Göztepe istiyor #2

    "BANA ZLATAN DERLER"

    Transfer olduğu gün basın mensuplarına konuşan Kemal Ademi, “Onun saha içindeki duruşunu ve liderliğini örnek alıyorum ve kendime o kadar uyarlıyorum ki, oynadığım takımdaki lakabım Zlatan oldu." demişti.

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