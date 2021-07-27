Kemal Ademi'yi Göztepe istiyor

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Kemal Ademi'ye, Süper Lig temsilcisi Göztepe talip oldu.

Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyince Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi, orada da forma şansı bulamamıştı.

GÖZTEPE İSTİYOR

Yeni sezon öncesi Pereira'nın planları dahilinde bulunmadığı kendisine iletilen Kosovalı santrfora, Süper Lig takımlarından Göztepe talip oldu.

Fenerbahçe'den daha önce Zanka ve Sinan Gümüş'le de ilgilenen sarı-kırmızılıların, Ademi için de temasta bulunduğu öğrenildi.

İzmir temsilcisinin şartların oluşması halinde 1.98'lik oyuncuyu kadrosuna katacağı kaydedildi.

"BANA ZLATAN DERLER"

Transfer olduğu gün basın mensuplarına konuşan Kemal Ademi, “Onun saha içindeki duruşunu ve liderliğini örnek alıyorum ve kendime o kadar uyarlıyorum ki, oynadığım takımdaki lakabım Zlatan oldu." demişti.