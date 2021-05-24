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    Kenan Karaman, Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı

    Kenan Karaman, Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı

    Milli futbolcumuz Kenan Karaman, Bundesliga 2'de mücadele eden Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:49
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    Almanya 2. Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldığını açıkladı.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kenan Karaman, yoluna başka bir kulüpte devam edeceğini söyledi.

    Kenan Karaman, Düsseldorf tan ayrıldığını açıkladı #1

    "YOLUMA BAŞKA BİR KULÜPTE DEVAM EDECEĞİM"

    Karaman açıklamalarında, "Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Kenan Karaman, Düsseldorf tan ayrıldığını açıkladı #2

    SÜPER LİG TAKIMLARI PEŞİNDE

    Bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile Türk takımlarının ilgilendiği ifade ediliyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere çeşitli takımlarla adı anılan genç futbolcunun yeni durağı merak ediliyor.

    Kenan Karaman, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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