Kenan Karaman, Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı

Milli futbolcumuz Kenan Karaman, Bundesliga 2'de mücadele eden Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Almanya 2. Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kenan Karaman, yoluna başka bir kulüpte devam edeceğini söyledi.

"YOLUMA BAŞKA BİR KULÜPTE DEVAM EDECEĞİM"

Karaman açıklamalarında, "Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG TAKIMLARI PEŞİNDE

Bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile Türk takımlarının ilgilendiği ifade ediliyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere çeşitli takımlarla adı anılan genç futbolcunun yeni durağı merak ediliyor.

Kenan Karaman, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.