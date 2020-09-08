Kenan Karaman: Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, Türkiye'den transfer teklifi aldığını ve kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini söyledi.

Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"AYRILIK KARARIMI İLETTİM"

Kulübüne ayrılmak istediğini ilettiğini dile getiren milli oyuncu, "2021'de sözleşmem sona eriyor, sezon sonunda bonservisim elimde olacak, ancak bazı takımların şimdiden de ilgisi oldu ve bunu menajerime ilettiler. Ben de kulüp düzeyinde hem teknik direktörümüze hem de sportif direktörümüze ayrılmak istediğimi kesin bir dille ilettim, ancak Düsseldorf'un bana çok yardımcı olduğunu söyleyemem. Açıkçası bonservis konusunda çok mantıklı bir beklentileri yok. Bu beklentiyi makul bir seviyeye çektiklerinde transferim konusunda bir gelişme olabilir çünkü şu anki beklentilerinin, piyasanın şartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"9 AY SONRA SÖZLEŞMEM BİTİYOR, BONSERVİSSİZ AYRILABİLİRİM"

Sözleşmesinin son yılı olduğu için kulübünden anlayış beklediğine vurgu yapan Karaman, "Bu şartları benim telaffuz etmem doğru değil. Bunlar kamuoyuna ait olmayan bilgiler olduğu için bununla ilgili bilgi veremem. Tek söyleyebileceğim şey, sözleşmemin 9 ay sonra bitecek olması ve benim üç ay sonra istediğim kulüple görüşebilmem, hatta bir anlaşma olursa protokol yapabilmem. Bunu kulübüm de biliyor." ifadelerini kullandı.

"KARİYERİME TÜRKİYE'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Süper Lig'den teklifler aldığını ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Karaman, "Bana kariyerim boyunca Türkiye'den gelen birçok teklif oldu. Bu ilgiden dolayı memnunum çünkü Türk futboluyla ilgili olumlu düşüncelerim var. Milli Takım'da gördüğüm o arkadaşlık ortamı, birbirimize olan bağlılık olağanüstü ve açıkçası buradaki sıcaklık beni etkiliyor. Bu yüzden kariyerime Türkiye'de devam etme fikrine çok sıcak bakıyorum. Burada bir kulüp ismi vermek doğru olmaz, dediğim gibi ilgilenen kulüpler var. Bu karar benim elimde olsa ben bu sezondan itibaren yeni bir heyecana atılmak isterim, ancak kulübümün beklentileri var ve orta bir yolda buluşulması gerekiyor." açıklamasında bulundu.