Kenan Yıldız, 4 yıl daha Juventus'ta Adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılan Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini uzattı.

ensonhaber.com Juventus adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan genç yıldız adayı Kenan Yıldız'la sözleşmesini uzattığını açıkladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, yeni anlaşmayla beraber 2025'te sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki genç kanat oyuncusuyla 2027'ye kadar süresi olan yeni bir sözleşme imzaladı. Kenan Yıldız'ın yeteneğine güvenen Juventus'un yeni sözleşmeden de mutlu olduğu söylendi. 2 maça çıktı Bu sezon Juventus formasıyla 2 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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