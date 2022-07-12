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    Kenan Yıldız, Juventus'ta

    Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Türkiye U17 Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Kenan Yıldız, Juventus'a transfer oldu.
    • 12.07.2022 - 13:16
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    Kenan Yıldız, Juventus'ta

    Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.

    İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Alt yaş gruplarında gösterdiği performans ile dikkat çeken orta saha oyuncusu, İspanyol ekibi Barcelona'nın da listesinde yer alıyordu.

    Kenan Yıldız, Juventus ta #1

    Kenan Yıldız kimdir?

    On numarada ve kanatlarda oynayabilen Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

    2021 yılında itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan, çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

    Kenan Yıldız, Juventus ta #2


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