Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirledi.

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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor.

18 yaşındaki futbolcu için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılırken, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kısa vadede satma gibi bir düşüncesinin olmadığı İtalyan basınında yer aldı.

80 milyon euro

NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. Buna göre İtalyan devi, futbolcudan en az 80 milyon euroluk gelir bekliyor.

Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Türk futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.

Başarılı futbolcu bu sezon Juventus formasıyla 17 maça çıkarken, 3 golle takımına katkı sağladı.