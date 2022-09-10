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    Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid yolunda

    Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid yolunda

    Sezona kötü başlayan ve performansıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki alan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Genç oyuncu Atletico Madrid ile el sıkıştı.
    • 10.09.2022 - 19:58
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    Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç oyuncunun, devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu.

    Atletico Kerem'i istiyor

    Kerem Aktürkoğlu'nun İspanyol devi Atletico Madrid ile temas halinde olduğu öne sürüldü. Genç yıldızın devre arasında La Liga ekibinin yolunu tutması bekleniyor.

    Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid yolunda #1

    Avrupa'nın dev kulüpleri istemişti

    Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılmıştı. Ancak Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon euro'luk beklentisi nedeniyle Kerem'in Avrupa hayali gerçekleşmemiş oldu.

    Bu sezon formsuz bir görüntü çiziyor

    23 yaşındaki oyuncu, bu sezon ortaya koyduğu kötü performansla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun aklının Avrupa'ya gitmekte kaldığını savunan taraftarlar, genç oyuncuyu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuyor. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta gol ve asist üretemedi.

    Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid yolunda #2

    Geçen sezonun yıldızıydı

    Galatasaray'da geçen sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol, 13 asistle sarı-kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu.

    Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid yolunda #3


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