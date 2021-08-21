Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin gözdesi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da gösterdiği performans büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Galatasaray, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Danimarka ekibi Randers’la deplasmanda oynadığı ilk tur maçından 1-1’lik sonuçla ayrıldı.

Gelecek hafta perşembe günü İstanbul’da oynanacak mücadele öncesinde zafer için umutlarını koruyan Aslan’da, Kerem Aktürkoğlu attığı golle takımın beraberlikle sahadan ayrılmasında yardımcı oldu.

OLAYIN ARDINDAN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS ALKIŞ ALDI

Giresunspor’la deplasmanda oynanan Süper Lig mücadelesinde takım arkadaşı Marcao’nun maç içerisinde saldırısına uğramasının ardından sadece bir kaç gün sonra Avrupa arenasına çıkıp golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, bu duruşuyla büyük alkış aldı.

Randers karşısında önceki akşam attığı golle bu sezon Avrupa arenasında 2 gol ve 3 asiste ulaşan yetenekli futbolcu, bu alanda takımın yıldızlarını solladı.

UMUT VERİYOR

Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammmed gibi birçok önemli hücum oyuncusunun yer aldığı takımda bu 3’lünün önünde bir görüntü sergileyerek hem teknik direktör Fatih Terim’in hem de Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan Kerem, gelecek için umut verdi.

AVRUPA TAKİPTE

Fatih Terim'in özel olarak ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu'nun performansının bu şekilde devam etmesi, yönetimin en büyük isteği.

Avrupa'dan birçok kulübün takibinde olan Kerem'in bu şekilde devam etmesi halinde, sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcudan önemli bir transfer geliri bekliyor.