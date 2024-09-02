Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oluyor Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Benfica yolunda. Yıldız ismin Portekiz devine imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Transfer döneminin son günlerini bir hayli hareketli geçiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda bir yandan da takımdaki isimlerin geleceği şekilleniyor.

BENFICA YOLUNDA

Yaz boyunca adı transfer dedikodularına karışan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hücum oyuncusunun, Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Portekiz devi Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

İMZALAR ATILMAK ÜZERE

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu belirtildi.

TEKLİF 11 MİLYON EURO

Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

KEREM, PORTEKİZ'E GİDİYOR

Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı.

2020-2021 sezonunda 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 179 maçta 46 gol ve 42 asist kaydetti.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 6 maçta ise 2 gol ve 3 asist yaptı.