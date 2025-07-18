Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yla yol ayrımında

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Portekiz temsilcisinde başarılı bir sezon geçiren Kerem için ayrılık iddiası gündeme geldi.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Record'da yer alan habere göre, milli futbolcu, bu yaz Benfica'dan ayrılmayı düşünüyor.

Benfica'dan ayrılmayı düşünen Kerem'in, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Türkiye'den Beşiktaş ile anılıyor.

PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kerem'in, güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Benfica forması altında 53 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 13 asist yaptı.