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    Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin gündeminde

    Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin gündeminde

    Galatasaray'ın parlayan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 17:45
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    Galatasaray 'da ve milli takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 3 Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

    A Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alan genç oyuncuyu Alman ekipleri takibine aldı.

    Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin gündeminde #1

    GALATASARAY’A TEKLİF GÖTÜRECEKLER

    Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem’i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izledi.

    Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan oyuncu, 6 gol 3 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

    Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin gündeminde #2

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