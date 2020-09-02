Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da

Galatasaray, Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmzanın ardından Galatasaray TV'ye konuşan oyuncu, hayallerinin gerçekleştiğini belirterek Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini dile getirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah.

"STADIN ATMOSFERİ MÜTHİŞ"

"Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kerem'in Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirterek kulübün resmi televizyonu Galatasaray TV'ye şu açıklamaları yaptı: "Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli şeçerek yaptığımıza inanıyorum."

Ayrıca Kerem'in uzun yıllar kulübe hizmet edeceğine inandığını söyleyen Cengiz, "Tercihlerimiz kesinlikle taraftarlarımızın beklentisi olan optimal düzeyde. Allah utandırmasın. Camiamıza sevgili Kerem'in çok uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah." şeklinde konuştu.

BU YIL 850 BİN LİRA KAZANACAK

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada genç futbolcunun alacağı ücret şu şekilde:

2020-2021: Net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022: Net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023: Net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024: Net 950.000 TL sabit transfer ücreti

Galatasaray Kulübü bu transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.