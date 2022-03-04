Kerem Aktürkoğlu için Marsilya da devrede

Kerem Aktürkoğlu için Marsilya da devrede

Galatasaray'ın genç yeteneği Bartuğ Elmaz'ı bedavaya kapan Marsilya, Kerem Aktürkoğlu'na da talip olunca Galatasaray yönetimi, kapıyı en yüksek tarifeden açmaya karar verdi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan ilgi devam ediyor.

Sözleşmesi bitecek olan genç yetenek Bartuğ Elmaz'ı Fransa'ya götürüp bedavaya imza attıran Marsilya, Kerem'e de talip olunca, kulüp farklı bir tarife belirledi.

MARSİLYA'YA FARKLI TARİFE

Fanatik'in verdiği habere göre, bonservis değeri 10-15 milyon euro olarak tahmin edilen Kerem için kapının, Marsilya'ya özel olarak 20 milyon eurodan açılacağı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinin yakından ilgi gösterdiği 23 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

KEREM'DEN GELEN PARA TRANSFERE HARCANACAK

Kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Kerem'den gelmesi muhtemel bonservis bedelini transfer çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Genç oyuncu da, kariyerini Avrupa'da sürdürmenin hayalini kuruyor.