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    Kerem Aktürkoğlu için Marsilya da devrede

    Kerem Aktürkoğlu için Marsilya da devrede

    Galatasaray'ın genç yeteneği Bartuğ Elmaz'ı bedavaya kapan Marsilya, Kerem Aktürkoğlu'na da talip olunca Galatasaray yönetimi, kapıyı en yüksek tarifeden açmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 10:39
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    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan ilgi devam ediyor.

    Sözleşmesi bitecek olan genç yetenek Bartuğ Elmaz'ı Fransa'ya götürüp bedavaya imza attıran Marsilya, Kerem'e de talip olunca, kulüp farklı bir tarife belirledi.

    Kerem Aktürkoğlu için Marsilya da devrede #1

    MARSİLYA'YA FARKLI TARİFE

    Fanatik'in verdiği habere göre, bonservis değeri 10-15 milyon euro olarak tahmin edilen Kerem için kapının, Marsilya'ya özel olarak 20 milyon eurodan açılacağı öğrenildi.

    Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinin yakından ilgi gösterdiği 23 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

    Kerem Aktürkoğlu için Marsilya da devrede #2

    KEREM'DEN GELEN PARA TRANSFERE HARCANACAK

    Kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Kerem'den gelmesi muhtemel bonservis bedelini transfer çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Genç oyuncu da, kariyerini Avrupa'da sürdürmenin hayalini kuruyor.

    Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı - HABERİ

    Kerem Aktürkoğlu için Marsilya da devrede #3


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