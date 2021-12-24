Kerem Aktürkoğlu, Roma ve Lyon scoutlarının hedefinde

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Roma ve Lyon scoutları tarafından yakın takibe alındı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da, takımın yıldız isimlerine talipler çıkmaya devam ediyor.

ROMA VE LYON İZLİYOR

Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor karşılaşmasında da scoutların göz hapsinde olacak.

Ligde ve Avrupa'da attığı gollerle performasından söz ettiren Kerem'i daha önce Sivasspor karşılaşmasında takip eden Roma ve Lyon scoutlarının, Antalya mücadelesini de Galatasaray Stadyumu'nda takip edecekleri öğrenildi.

6 GOL 5 ASİST

Bu sezon 30 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile sözleşmesini uzatan milli futbolcudan sarı-kırmızılıların, 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisinde olduğu ifade ediliyor.



