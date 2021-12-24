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    Kerem Aktürkoğlu, Roma ve Lyon scoutlarının hedefinde

    Kerem Aktürkoğlu, Roma ve Lyon scoutlarının hedefinde

    Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Roma ve Lyon scoutları tarafından yakın takibe alındı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 12:27
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    Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da, takımın yıldız isimlerine talipler çıkmaya devam ediyor.

    ROMA VE LYON İZLİYOR

    Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor karşılaşmasında da scoutların göz hapsinde olacak.

    Ligde ve Avrupa'da attığı gollerle performasından söz ettiren Kerem'i daha önce Sivasspor karşılaşmasında takip eden Roma ve Lyon scoutlarının, Antalya mücadelesini de Galatasaray Stadyumu'nda takip edecekleri öğrenildi.

    Kerem Aktürkoğlu, Roma ve Lyon scoutlarının hedefinde #1

    6 GOL 5 ASİST

    Bu sezon 30 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

    Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile sözleşmesini uzatan milli futbolcudan sarı-kırmızılıların, 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisinde olduğu ifade ediliyor.

    Kerem Aktürkoğlu, Roma ve Lyon scoutlarının hedefinde #2

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