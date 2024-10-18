Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den talipler var

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.

CaughtOffside'ın haberine göre; UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta Manchester United ve Tottenham Hotspur gözlemcileri, Kerem ve Orkun'u yakından takip etti.

"70 MİLYON EUROLUK BİR TEKLİF BENFICA'NIN FİKRİNİ DEĞİŞTİRİR"

Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi müsabakasını da izleyen İngilizler, bu maçta birer gol atan ikiliyi radarlarına aldı.

Haberde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü ocak ayında satmayı planlamadığı ancak her ikisi için de yapılacak yaklaşık 70 milyon euroluk bir teklifin Portekiz kulübünün fikrini değiştirebileceği ifade edildi.