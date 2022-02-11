Kerem Aktürkoğlu'na Brentford talip oldu

Brentford, Galatasaray'daki kiralık oyuncusu Halil Dervişoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili tüm detayları aldı ve yıldız ismi transfer listesine ekledi.

Galatasaray'ın tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdiği dönemde yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Fransız ve İspanyol kulüplerinin ardından genç futbolcuya bu kez de İngiliz takımı Brentford'un talip olduğu öğrenildi.

HALİL'DEN OLUMLU REFERANS

Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar, Kerem'e hayran oldu.

Brentford, 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil, çok iyi anlaştığı Kerem ile ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi, sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.

Başarılı oyuncu, bu sezon 9 gol 6 asistle 15 gole doğrudan etki etti.