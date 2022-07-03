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    Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray kararı

    Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray kararı

    Okan Buruk'un Galatasaray'a gelmesiyle takımın havası değişti. Yeni sezon hazırlıklarını kendine tuttuğu özel bir hocayla sürdüren Kerem Aktürkoğlu, 1 yıl daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi.
    • 03.07.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 16:04
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    Başkan Dursun Özbek'in takımın başına Okan Buruk'u getirmesinin ardından sarı-kırmızılılarda ortam birdenbire değişti.

    Takımda güzel bir hava yakalayan oyuncular şu an için halinden memnun.

    Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

    Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından biri olan milli futbolcunun adı Borussia Dortmund başta olmak üzere birçok dev kulüp ile anılıyordu.

    Kerem Aktürkoğlu ndan Galatasaray kararı #1

    Kerem'in geleceği merak konusuydu

    Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına geçmesi, Dursun Özbek'in de başkan olması sonrası transfer hareketliliği yaşanıyor.

    Yeniden yapılanmaya gidecek olan sarı-kırmızılılarda merak edilen en önemli hususlardan biri de Kerem Aktürkuoğlu'nun takımdaki konumuydu.

    Kerem Aktürkoğlu ndan Galatasaray kararı #2

    "1 yıl daha kalmak istiyor"

    Okan Buruk'un kendisi ile yaptığı özel görüşme ile bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya sıcak bakan Kerem Aktrükoğlu, takımını bu sezon da yalnız bırakmayacak.

    Akşam'ın haberine göre; yeni sezon hazırlıklarını kendine tuttuğu özel bir hocayla sürdüren Kerem Aktürkoğlu, 1 yıl daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

    Kerem Aktürkoğlu ndan Galatasaray kararı #3


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