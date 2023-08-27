Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e veda mesajı

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Galatasaray, Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

9 milyon euro satın alma opsiyonuyla 500 bin euro karşılığında 1 sezonluğuna İngiltere Championship ekibine kiralanan genç futbolcuya, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu veda etti.

"Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün'ün ayrılığı sonrasında şu mesajı yayınladı:

Dostum, güzel kardeşim. Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun.