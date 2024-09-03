Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Fatih Terim etkisi Benfica Başkanı Rui Costa'nın, sıkı ilişkilerini halen sürdürdüğü Fatih Terim'i arayıp Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi aldığı ve bunun sonucunda da milli futbolcuyu transfer ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi

Transferin hareketli ekibi Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in yolunu tuttu.

25 yaşındaki hücum oyuncusu, 12 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Benfica ile sözleşme imzaladı.

REFERANS OLDU

Transferinin perde arkasından ise Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim çıktı.

Kerem'in yeteneklerine inanıp, 24Erzincanspor'dan sarı-kırmızılılara bedelsiz kazandıran Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu için de referans oldu.

KEREM'İ ÖVDÜ

Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan eski futbolcusu olan ve sıkı ilişkilerini halen sürdürdüğü Benfica Başkanı Rui Costa, kısa süre önce deneyimli teknik adamı arayarak Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi istedi.

Fatih Terim, eski oyuncusunun yeteneklerinin, karakterinin ve hırsının Benfica'ya uygun olduğunu Rui Costa'ya iletti.

COSTA, KONUŞTUKTAN SONRA İKNA OLDU

Benfica Başkanı Rui Costa, Fatih Terim ile yaptığı Kerem Aktürkoğlu sohbetinin ardından transfere ikna oldu ve Galatasaray ile pazarlıkları ilerleterek 12 milyon euro ve bonuslar karşılığı el sıkıştı.