Kerem Can Akyüz Samsunspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz'ü renklerine bağladı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor transfer çalışmalarına devam ediyor.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Kerem Can Akyüz'ün 1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Tecrübeli sol bek Kerem Can Akyüz, geçen sezon Süper Lig ekibi Denizlispor'da 2, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da ise 13 resmi maça çıkmıştı.