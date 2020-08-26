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    Kerem Can Akyüz Samsunspor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz'ü renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 16:37
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    Kerem Can Akyüz Samsunspor'da

    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor transfer çalışmalarına devam ediyor.

    1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Kerem Can Akyüz'ün 1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    Tecrübeli sol bek Kerem Can Akyüz, geçen sezon Süper Lig ekibi Denizlispor'da 2, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da ise 13 resmi maça çıkmıştı.

    Kerem Can Akyüz Samsunspor da #1

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