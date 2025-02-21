Kerem Demirbay, Almanya'ya dönüyor

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Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Kerem Demirbay, son haftalarda formaya hasret kaldı.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda Sara ve Lemina'nın transferleri sonrasında yedek kulübesine hapsolan tecrübeli oyuncu, yeniden Almanya'ya dönecek.

Demirbay'ın menajerinin, Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olduğu bildirildi.

GALATASARAY'A 3.7 MİLYON EUROYA GELDİ

31 yaşındaki orta saha, 2023 yılında Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon euroya transfer oldu.

Kerem; Hamburg, Hoffenheim, Düsseldorf ve Kaiserslautern gibi takımların formasını da giydi.