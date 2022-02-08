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    Kerem Demirbay, Newcastle'ın teklifini reddetti

    Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın teklifini kabul etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 21:40
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    Kerem Demirbay, Newcastle'ın teklifini reddetti

    Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılması sonrası Eddie Howe'un isteğiyle transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay ile transferin son gününe kadar görüşmelerini sürdürdü.

    Ancak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Leverkusen'de devam etmek istediğini iletti.

    ALMANYA'DA KALDI

    Gelecek sezon Şampiyonlar Lig'inde forma giyme isteğini İngiliz kulübüne ileten Demirbay, Almanya'da kaldı.

    Almanya Milli Takım forması da giyen orta saha oyuncusu 2019 yılında Hoffenheim'dan 32 milyon euroya Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

    Kerem Demirbay, Newcastle ın teklifini reddetti #1


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