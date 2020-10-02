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Kerim Alıcı, Göztepe'de
Süper Lig'de transferin hızlı takımlarından biri olan Göztepe, Altınordu forması giyen Kerim Alıcı'yı transfer etti.
- Haber Merkezi
- 02.10.2020 - 15:01
Süper Lig temsilcisi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu oyuncusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti.
3+1 YILLIK ANLAŞMA
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.