Kerim Frei, MLS'e gidebilir

Başakşehir ile yollarını ayırma kararı alan Kerim Frei, MLS takımlarıyla görüşüyor.

Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve ardından 2017-2018 sezonunda Başakşehir''in yolunu tutan Kerim Frei, takımdan ayrılma kararı aldı.

ERZURUMSPOR'U REDDETTİ

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan, ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı.

Hürriyet'in haberne göre; Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'un oyuncuyu transfer etmek istediği fakat Kerim Frei tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

MLS'E GİDEBİLİR

Kerim'in kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği öğrenilirken, yeni adresinin Amerika MLS olması bekleniyor.

Bu ülkede talipleri olan Frei, transfer tekliflerini değerlendiriyor.