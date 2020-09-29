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- Kevin Prince-Boateng ikinci lig takımı AC Monza'ya transfer oldu
Kevin Prince-Boateng ikinci lig takımı AC Monza'ya transfer oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince-Boateng, Serie A'ya yükselme hedefi olan AC Monza ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 08:51
Fiorentina'nın kadroda düşünmediği Ganalı futbolcu Boateng kariyerini ikinci ligde sürdürme kararı aldı.
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncu, Serie B takımı AC Monza ile sözleşme imzaladı.
İMZA 1 YILLIK
Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.
Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.