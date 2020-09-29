Kevin Prince-Boateng ikinci lig takımı AC Monza'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince-Boateng, Serie A'ya yükselme hedefi olan AC Monza ile sözleşme imzaladı.

Fiorentina'nın kadroda düşünmediği Ganalı futbolcu Boateng kariyerini ikinci ligde sürdürme kararı aldı.

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncu, Serie B takımı AC Monza ile sözleşme imzaladı.

İMZA 1 YILLIK

Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.

Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.