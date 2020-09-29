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    Kevin Prince-Boateng ikinci lig takımı AC Monza'ya transfer oldu

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince-Boateng, Serie A'ya yükselme hedefi olan AC Monza ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 08:51
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    Kevin Prince-Boateng ikinci lig takımı AC Monza'ya transfer oldu

    Fiorentina'nın kadroda düşünmediği Ganalı futbolcu Boateng kariyerini ikinci ligde sürdürme kararı aldı.

    Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncu, Serie B takımı AC Monza ile sözleşme imzaladı.

    İMZA 1 YILLIK

    Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Kevin Prince-Boateng ikinci lig takımı AC Monza ya transfer oldu #1

    Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.

    Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.

    Kevin Prince-Boateng ikinci lig takımı AC Monza ya transfer oldu #2

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