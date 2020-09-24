Kevin-Prince Boateng, SPAL'a transfer oluyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin-Prince Boateng, Serie B takımlarından SPAL ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı oyuncu Kevin-Prince Boateng'in yeni takımı belli oluyor.

İtalya Serie B takımlarından SPAL, Fiorentina'nın kadroda düşünmediği Boateng için mor-menekşelere teklif yaptı.

Fiorentina ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Boateng'in SPAL'a transferinin son noktaya geldiği ifade edildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Monza şehrine hareket eden ve sağlık kontrollerinden geçecek olan tecrübeli futbolcu, ardından İtalyan ekibine imza atacak.

4 GOL 1 ASİST

Geçtiğimiz sezon Fiorentina ve Beşiktaş formalarıyla toplamda 26 maça çıkan Boateng, toplamda 4 gol atıp 1 asist yaptı.