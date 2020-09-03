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    Khouma Babacar, Alanyaspor'da

    Forvet arayışlarını sürdüren Alanyaspor, Senegalli futbolcu Khouma Babacar ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 16:06
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    Khouma Babacar, Alanyaspor'da

    Takımın golcü futbolcusu Cisse ile yollarını ayıran Alanyaspor, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

    KARİYERİNDE ÖNEMLİ TAKIMLAR VAR

    Alanyaspor'un açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil etti.

    Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya liginde 166 maçta 39 gol atarak 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti. Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi."

    Khouma Babacar, Alanyaspor da #1

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