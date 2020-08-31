Kicker: Leipzig, Sörloth'un peşinde

Almanya'nın Leipzig Kulübü, Trabzonspor'un Sörloth'u Crystal Palace'tan alıp kendilerine satmasını istiyor.

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'un talipleri her geçen gün artıyor...

Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Norveçli golcüyü, bu kez Bundesliga ekibi Leipzig istedi.

SİZ ALIN BİZE SATIN DEDİLER

Alman Kicker'in haberine göre Leipzig Kulübü, Karadeniz ekibinden Sörloth'u Crystal Palace'tan alıp kendilerine satmasını talep etti.

ALMANLAR 20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Diğer Alman siteleri ise Leipzig'in bu transfer için 20 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

Golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu (6 milyon euro) elinde bulunduran Trabzonspor'un, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.