Kim Min-Jae, askerden sonra Bayern Münih'e transfer oluyor

Süper Lig'de göstermiş olduğu başarılı performansın ardından geçen sezon Fenerbahçe'den Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında olan ve takımıyla ilk sezonda şampiyonluğa ulaşan Kim Min-Jae, İtalyan temsilcisinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Napoli'de büyük bir çıkışa imza atan 26 yaşındaki stoperin yeni takımı büyük oranda belli oldu. Manchester United'ın uzun uğraşlar vermesine Min-Jae tercihini Alman devi Bayern Münih'ten yana kullandı.

Askerden sonra transfer olacak

Güney Kore'da askerlik görevini yerine getiren Kim Min-Jae, Temmuz ayının ilk haftasında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bayern Münih, Napoli'ye 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.

Kim Min-Jae, askerden sonra Bayern Münih'e transfer oluyor

2028'e kadar sözleşme imzalayacak

Askerlik görevinin ardından 2028 yılına kadar Bayern Münih'in oyuncusu olacak olan Kim Min-Jae, Alman devinde sezon başına 10-12 milyon euro arasında maaş kazanacak.

Kim Min-Jae, askerden sonra Bayern Münih'e transfer oluyor