Kim Min-Jae, askerden sonra Bayern Münih'e transfer oluyor Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, askerlik görevinin ardından Alman devi Bayern Münih'le sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de göstermiş olduğu başarılı performansın ardından geçen sezon Fenerbahçe'den Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan ve takımıyla ilk sezonda şampiyonluğa ulaşan Kim Min-Jae, İtalyan temsilcisinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Napoli'de büyük bir çıkışa imza atan 26 yaşındaki stoperin yeni takımı büyük oranda belli oldu. Manchester United'ın uzun uğraşlar vermesine Min-Jae tercihini Alman devi Bayern Münih'ten yana kullandı.

Askerden sonra transfer olacak

Güney Kore'da askerlik görevini yerine getiren Kim Min-Jae, Temmuz ayının ilk haftasında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bayern Münih, Napoli'ye 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.

2028'e kadar sözleşme imzalayacak

Askerlik görevinin ardından 2028 yılına kadar Bayern Münih'in oyuncusu olacak olan Kim Min-Jae, Alman devinde sezon başına 10-12 milyon euro arasında maaş kazanacak.