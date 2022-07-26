Kim Min Jae Napoli için İtalya'da

Kim Min Jae Napoli için İtalya'da

İtalya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçmek için Napoli kulüp binasına giren Güney Koreli, bu işlemlerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Vitor Pereira'nin Çin'den getirdiği Kim Min Jae, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Napoli, Kim Min Jae için Fenerbahçe’ye iki taksit halinde 20 milyon euro ödemeyi kabul ve taahhüt etti.

Buna göre transfer bedeli üzerinden 1 milyon euro, ‘FIFA Dayanışma Katkı Payı’ olarak Kim Min Jae’nin kariyerinde oynadığı 6 takıma eşit dağıtılacak.

Fransız ekibi Rennes'nin bitirme aşamasına geldiği transferde İtalyanlar devreye girdi. Kalidou Koulibaly'nin satışı sonrası üst seviye stoper arayışı olan Napoli, oyuncuyla da anlaşarak transfere noktayı koydu.

Kim Min Jae Napoli için İtalya'da İZLE



2.5 milyon euro maaş

İtalyan basınında yer alan bir başka haberde ise söz konusu transferin madde detaylarına ilişkin farklı detaylar paylaşıldı. Haberde, Napoli'nin Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ödeyeceği ve oyuncunun kendisine 2.5 milyon euro maaş verileceği belirtildi.

İtalya’da

Sarı-lacivertliler, Min Jae sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kazandırdığı Min Jae, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İtalya'ya geldi.