Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-jae, Napoli'de geçirdiği başarılı sezonun ardından Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae'nin yeni durağı Almanya oldu. Bayern Münih, Güney Koreli oyuncunun transferini resmen açıkladı.

5 yıllık sözleşme imzaladı

Napoli'den kadroya katılan Kim Min-jae ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandı. Güney Koreli savunmacı, yeni takımında 3 numaralı formayı giyecek.

"Bayern, her futbolcunun hayalidir"

Transferin resmileşmesinin ardından yaptığı açıklamada Kim Min-jae, şu ifadeleri kullandı:

Bayern, her futbolcu için bir hayaldir. Münih'te yaşayacağım her şeyi dört gözle bekliyorum. Benim için yeni bir başlangıç demek. Burada gelişmimi sürdüreceğim. Kulüple yaptığım görüşmelerde bana olan ilginin ne kadar büyük olduğu en başından itibaren ifade edildi. Mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmak istiyorum.

Kim Minjae'nin kariyeri

Kim Min Jae, 2017 yılında Jeonbuk Hyundai Motors takımına transfer oldu ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. K League 1’de 48 maçta 3 gol atan Kim Min Jae, lig şampiyonluğu ve Kore FA Kupası kazandı.

Kim Min Jae, 2019 yılında Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan’a transfer oldu ve burada da başarılı bir sezon geçirdi. Çin Süper Ligi’nde 39 maçta forma giyen Kim Min Jae, lig ikinciliği ve CSL Şampiyonluk Play-Offs şampiyonluğu yaşadı.

Kim Min Jae, 2021 yılında 3 milyon euroya Fenerbahçe’ye transfer oldu ve burada da kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Süper Lig’de 31 maçta forma giyen Kim Min Jae, 1 gol attı ve lig şampiyonluğu kazandı.

Kim Min Jae, 2022 yılında 18 milyon euroya Napoli’ye transfer oldu ve burada da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Serie A’da 35 maçta forma giyen Kim Min Jae, 2 gol attı ve lig ikinciliği kazandı.