Kim Min Jae, sağlık kontrolleri için İtalya’ya gidiyor

Kim Min Jae, sağlık kontrolleri için İtalya’ya gidiyor

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin, Napoli için sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kazandırdığı Kim Min Jae, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Bonservisi 19.5 milyon euro

Rennes'le anlaşacağı konuşulan Kim Min Jae için Serie A ekiplerinden Napoli, transfer konusunda Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Oyuncunun 19.5 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Napoli, Kim Min Jae ile de anlaşmıştı.

2.5 milyon euro maaş üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Yerine stoper bakılıyor

Sarı-lacivertli ekip, ayrılığın kesinleşmesi sonrası 25 yaşındaki stoperin yerini doldurmak için hızla çalışmalara başlarken Min Jae'in ayrılık vakti de belli oldu.

İtalya’ya gidiyor

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Kim Min Jae'nin, salı (yarın) günü İtalya'ya gitmesi bekleniyor. Ancak bu takvimin değişebileceği, aksi bir durumda oyuncunun çarşamba günü İtalya'ya gidebileceği konuşuluyor.