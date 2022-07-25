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    Kim Min Jae, sağlık kontrolleri için İtalya’ya gidiyor

    Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin, Napoli için sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
    • 25.07.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 14:11
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    Kim Min Jae, sağlık kontrolleri için İtalya’ya gidiyor

    Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kazandırdığı Kim Min Jae, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

    Bonservisi 19.5 milyon euro

    Rennes'le anlaşacağı konuşulan Kim Min Jae için Serie A ekiplerinden Napoli, transfer konusunda Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Oyuncunun 19.5 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Napoli, Kim Min Jae ile de anlaşmıştı.

    2.5 milyon euro maaş üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

    Kim Min Jae, sağlık kontrolleri için İtalya’ya gidiyor #1

    Yerine stoper bakılıyor

    Sarı-lacivertli ekip, ayrılığın kesinleşmesi sonrası 25 yaşındaki stoperin yerini doldurmak için hızla çalışmalara başlarken Min Jae'in ayrılık vakti de belli oldu.

    İtalya’ya gidiyor

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Kim Min Jae'nin, salı (yarın) günü İtalya'ya gitmesi bekleniyor. Ancak bu takvimin değişebileceği, aksi bir durumda oyuncunun çarşamba günü İtalya'ya gidebileceği konuşuluyor.

    Kim Min Jae, sağlık kontrolleri için İtalya’ya gidiyor #2


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