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    Kim Min Jae, son idmana katılmadı

    Kim Min Jae, son idmana katılmadı

    Fenerbahçe'de transfer süreci devam eden Güney Koreli oyuncu Kim Min Jae, sarı-lacivertlilerin çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanına katılmadı.
    • 14.07.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 16:12
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    Transfer sezonunun en flaş takımı Fenerbahçe, kadrosuna kattığı isimlerle adından sıkça söz ettiriyor.

    Sarılacivertlilerde gelen oyuncular kadar, giden oyuncular da oldukça konuşuluyor. Onlardan biri de Güney Koreli stoper Kim Min Jae...

    Antrenmana katılmadı

    Fenerbahçe'nin uzun zamandır Avrupa takımlarını peşinden koşturan futbolcusu Kim Min Jae, sarı-lacivertlilerin çarşamba akşamı gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.

    İtalyan kulübü Napoli ve Fransız ekibi Rennes'in kıskacındaki 25 yaşındaki stoperin, transfer görüşmesi yapmak için idmanda yer almadığı ifade edilirken, Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye satmak üzere olan Napoli'nin özellikle bu transferde girişimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

    Kim Min Jae, son idmana katılmadı #1

    Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor

    İtalyan ekibi Fenerbahçe ile sıkı bir pazarlık halinde. Napoli, sarı-lacivertlilerin istediği 20 milyon euroyu indirmek için uğraşıyor.

    Güney Koreli oyuncu, 2021-22 sezonunun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis ödenerek alınmıştı.

    Kim Min Jae, son idmana katılmadı #2


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