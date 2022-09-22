Kim Min-Jae'ye Manchester United kancası

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla göz doldurdu. İngiliz basını, futbolcuyla Manchester United'ın ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve adı sık sık Rennes ile de anılan Kim-Min-Jae, gündem olmaya devam ediyor.

2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti.

Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı.

Milan maçında inanılmaz müdahale

Napoli formasıyla da başarılı performansına devam eden Kim, İtalya'da da gündem oldu.

Son olarak Milan'ı deplasmanda yenerek Serie A'nın zirvesine çıkan ve yaptığı hayati müdahale ile Napoli'nin galibiyetinde büyük rol oynayan Koreli yıldızla ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı.

Lider Napoli'nin yeni transferi Kim Min-Jae de performansıyla göz dolduran futbolcular arasında yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı, yeni takımıyla çıktığı 8 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 mücadelede ise sarı kart gördü.

Manchester United devrede

The Sun'da yer alan habere göre; savunmada problemler yaşayan Manchester United, Koreli futbolcunun transferi için harekete geçti.

Premier Lig devi Manchester United'ın, ara transfer döneminde Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae'nin transferi için İtalyan yetkililerle masaya oturacağı ve transferi bitirmek için oldukça kararlı oldukları kaydedildi.