Kim Min-Jae'ye scout markajı

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae, Güney Kore-İran maçında bugün scoutlar tarafından tribünden takip edilecek.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore'nin AFC Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün İran ile oynayacağı maçta forma giyecek.

Bonservisi sarı-lacivertli kulüpte olan ancak Hull City'de kiralık olarak forma giyen Allahyar da İran'ın kadrosunda bulunuyor. Ancak sakatlığı nedeniyle görev alması beklenmiyor.

KIM MIN-JAE'YE ÖZEL TAKİP

Bu durumdan daha önemlisi ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kim'in scoutlar tarafından izlenecek olması.

Bu durumdan daha önemlisi ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kim'in scoutlar tarafından izlenecek olması.

NAPOLI PUSUDA

Akşam'da yer alan habere göre; bugünkü maçta da Kim'in özel misafirleri olacak ve yıldız ismi tribünden özel olarak takip edecek.

Kim Min-jae'ye İtalyan ekibi Napoli'nin ilgisi olduğu biliniyor. Bugünkü maçı İngiltere'den de bazı takımların scoutlarının izleyeceği belirtildi.

Fenerbahçe , sezon sonunda Kim Min-jae'yi satarsa da yerine Yunan ekibi Olympiakos'un Senegalli stoperi Pape Abou Cisse'yi düşünüyor.