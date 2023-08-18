Kimse beklemiyordu! Garry Rodrigues, sarı-lacivertlilere transfer oldu Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Garry Rodrigues, Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

ensonhaber.com Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, ses getirecek bir transferin altına imzasını atmaya hazırlanıyor. Sports Digitale'nin haberine göre; Ankaragücü, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giyen Garry Rodrigues ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 32 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibi Olympiakos ile olan sözleşmesini feshetmişti. Süper Lig'de 36 gole katkı sağladı Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla toplamda 87 karşılaşmada oynayan futbolcu, 17 gol ve 19 asistlik performans sergileyerek toplamda 36 gole direkt katkıda bulunmuştu Rodrigues geçen sezon Yunan ekibinde toplamda 29 karşılaşmada süre alırken 3 gol, 1 asistle oynamıştı.