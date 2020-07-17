Klopp, Bayern Münih'ten Thiago'yu istiyor

Sözleşmesi 2021 yazında bitecek Thiago'ya, Liverpool talip. Kırmızılar 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

Premier Lig şampiyonu Liverpool, transferde ilk hedefini Bayern Münih forması giyen Thiago olarak belirledi.

29 yaşındaki yıldız oyuncu için Liverpool, 25 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Ancak Alman ekibi, Thiago için 40 milyon euro istiyor.

İspanyol oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

''BAYERN KARİYERİNİ BİTİRECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR''

Bir süredir Thiago'nun sözleşmesini uzatmak istediklerini belirten Bayern Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, son olarak, "Onunla ciddi bir şekilde sözleşme müzakereleri yürüttük ve tüm isteklerini yerine getirdik. Ancak Bayern kariyerini bitirecek gibi görünüyor. Yeni bir maceraya atılmak istiyor. Açıkça söyleyebilirim ki Thiago'yu bonservis bedeli kazanmadan kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

2013'te Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olan Thiago, 231 resmi maçta forma giydi, 31 gol kaydetti.