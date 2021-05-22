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    Klopp'tan Ozan açıklaması: Sezon sonu karar vereceğiz

    Klopp'tan Ozan açıklaması: Sezon sonu karar vereceğiz

    Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, övgüyle bahsettiği Ozan Kabak'ın geleceği hakkında henüz resmi bir karara varmadıklarını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 12:19
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    Liverpool’da menajer Jurgen Klopp, The Times'tan Paul Joyce'a konuştu. Klopp, Ozan Kabak'la ilgili de açıklamalarda bulundu.

    Klopp açıklamalarında "Çok iyi bir deneyimi olan genç bir oyuncu. Farklı ülkelerde, farklı kulüplerde oynadı. Türkiye'den Almanya'ya çok genç yaşta gitti. Almanya'da yüksek bir seviyede oynadı.

    Klopp tan Ozan açıklaması: Sezon sonu karar vereceğiz #1

    “SEZON SONU KARAR VERECEĞİZ”

    Adapte olması biraz zaman aldı ancak bizim için iyi şeyler de yaptı. Geleceği hakkında sezon sonu karar vereceğiz. Bunun için hala yeterince zamanımız var" ifadelerini kullandı.

    LIVERPOOL CRYSTAL PALACE MAÇINA ÇIKACAK

    21 yaşındaki Ozan, geçtiğimiz ara transfer döneminde Schalke'den kiralık olarak Liverpool'a katılmıştı. Milli yıldız, Liverpool formasıyla 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Liverpool, ligin son haftasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

    Klopp tan Ozan açıklaması: Sezon sonu karar vereceğiz #2

    Ozan Kabak: Liverpool'da kalmak istiyorum / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Klopp tan Ozan açıklaması: Sezon sonu karar vereceğiz #3

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