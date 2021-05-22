Klopp'tan Ozan açıklaması: Sezon sonu karar vereceğiz

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, övgüyle bahsettiği Ozan Kabak'ın geleceği hakkında henüz resmi bir karara varmadıklarını dile getirdi.

Liverpool’da menajer Jurgen Klopp, The Times'tan Paul Joyce'a konuştu. Klopp, Ozan Kabak'la ilgili de açıklamalarda bulundu.

Klopp açıklamalarında "Çok iyi bir deneyimi olan genç bir oyuncu. Farklı ülkelerde, farklı kulüplerde oynadı. Türkiye'den Almanya'ya çok genç yaşta gitti. Almanya'da yüksek bir seviyede oynadı.





“SEZON SONU KARAR VERECEĞİZ”

Adapte olması biraz zaman aldı ancak bizim için iyi şeyler de yaptı. Geleceği hakkında sezon sonu karar vereceğiz. Bunun için hala yeterince zamanımız var" ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL CRYSTAL PALACE MAÇINA ÇIKACAK

21 yaşındaki Ozan, geçtiğimiz ara transfer döneminde Schalke'den kiralık olarak Liverpool'a katılmıştı. Milli yıldız, Liverpool formasıyla 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Liverpool, ligin son haftasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

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