Kocaelispor, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i kiraladı

İHA

1.Lig’in lideri Kocaelispor’da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir’in göreve gelmesinin ardından ara transfer döneminde hareketli günler yaşıyor.

Yeşil-siyahlı camiada daha önceden sağlık raporu ve sözleşme için kente geleceği duyurulan Galatasaray’dan kaleci Batuhan Şen resmen kadroya katıldı.

Sezon sonuna kadar kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan Şen için kulüpten resmi açıklama yapıldı.

"SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

"Hoş geldin Batuhan Şen" başlığı ile yapılan açıklamada, şöyle denildi: