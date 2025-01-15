Kocaelispor, Samet Yalçın'a imzayı attırdı

İHA

Kocaelispor, Süper Lig takımlarından Bodrum FK'da top koşturan başarılı orta saha Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törenle Kocaeli ekibi, Samet Yalçın'ı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

"KUPAYI KALDIRACAĞIZ"

Bu sezon 12'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giyen Yalçın, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: