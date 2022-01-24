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Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 16:50
- Güncelleme : 24.01.2022 - 17:02
Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Kocaelispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Yeşil-siyahlı kulüp, geride kalan hafta deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçının ardından görevinden istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
KULÜP AÇIKLAMASI
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve Ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.