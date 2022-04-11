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    Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

    Kocaelispor'da alınan başarısız sonuçlar ve oynanan kötü futbolun ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
    • 11.04.2022 - 20:45
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    Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

    Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden ve son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından 17’nci sıraya kadar gerileyen Kocaelispor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.

    Yollar ayrıldı

    Dün alınan Bursaspor mağlubiyetinin ardından Mehmet Altıparmak ve kulüp yöneticileri gece geç saatlerde toplantı yaptı.

    DHA'nın haberine göreİ; uzun süren toplantının ardından kulüp yönetimi ve Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

    Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi #1

    Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi #2

    Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi #3


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