Koita, Beşiktaş'a gitmek istiyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Fode Koita'nın, kendisini takımdan göndermek istemeyen Kasımpaşa yönetimine "Beşiktaş'a gitmek istiyorum, bu benim için bir fırsat" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fode Koita'nın, kariyerini siyah-beyazlı forma altında sürdürme konusunda yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

KOITA'NIN GÖNLÜ BEŞİKTAŞ'TA

BeINSports'ta yer alan habere göre; 2016 yılından bu yana İstanbul ekibinde top koşturan Gineli forvetin, Kasımpaşa yöneticilerine Beşiktaş'a gitmeyi istediğini söylediği kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi.

Başarılı futbolcunun, Beşiktaşlı taraftarların kendisiyle ilgili olan transfer paylaşımlarına beğeni atması da dikkat çekti.

KASIMPAŞA GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Fode Koita'nın, lacivert-beyazlı ekiple 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın ciddi ilgisine rağmen Kasımpaşa yönetiminin, Gineli forvetin ayrılmasına onay vermediği bildirildi.

Özellikle Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye gitmesiyle forvet bölgesinde önemli bir ismini kaybeden lacivert-beyazlılarda Koita'nın boşluğunu doldurulmasının zor olduğu düşünülüyor ve kulüp yönetimi bu nedenle 29 yaşındaki golcünün elden çıkarılması fikrine hiç sıcak bakmıyor.

BEŞİKTAŞ'IN ISRARI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın ise Koita konusunda ısrarının devam ettiği ve kısa zaman içerisinde Kasımpaşa ile masaya oturmayı planladığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlıların 2015-2016 sezonunun devre arasında Blackburn Rovers'tan 300 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Fode Koita, 4.5 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de toplam 87 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol atarken, 10 da asist yaptı.