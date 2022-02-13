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Konoplyanka'nın yeni adresi şaşırttı

Konoplyanka'nın yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Ukrayna'nın gözde futbolcularından biri olan Yevhen Konoplyanka, 6 aylık sürpriz bir imza attı.