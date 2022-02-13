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    Konoplyanka'nın yeni adresi şaşırttı

    Bir dönem Ukrayna'nın gözde futbolcularından biri olan Yevhen Konoplyanka, 6 aylık sürpriz bir imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 11:07
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    Konoplyanka'nın yeni adresi şaşırttı

    Adı zaman zaman Süper Lig kulüpleriyle de anılan Yevhen Konoplyanka'nın yeni adresi belli oldu.

    Son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Polonya ekiplerinden Cracovia ile sözleşme imzaladı.

    Bedelsiz olarak Cracovia'ya katılan Konoplyanka yeni kulübüyle 6 aylık kontrat imzaladı. Sözleşmede bir yıllık da opsiyon bulunuyor. Konoplyanka'nın transfer olduğu Cracovia, Polonya'nın en eski spor kulübü olarak biliniyor.

    Konoplyanka nın yeni adresi şaşırttı #1

    2019'DA SHAKHTAR'A TRANSFER OLMUŞTU

    Geçmişte Dnipro, Sevilla ve Schalke formaları da giyen Konoplyanka, 2019 yazında Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

    Milli futbolcu Ukrayna adına çıktığı 86 ulusal maçta 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Brezilyalı efsane Rivaldo'nun 26 yaşındaki oğlu Rivaldinho da Konoplyanka'nın yeni takımında top koşturuyor.


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