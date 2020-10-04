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- Konyaspor, Ahmet Çalık ile anlaştı
Konyaspor, Ahmet Çalık ile anlaştı
İttifak Holding Konyaspor, Galatasaraylı oyuncu Ahmet Çalık'ı transfer etti.
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 23:34
- Güncelleme : 04.10.2020 - 23:34
Yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Açıklamada, Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Öte yandan Konyaspor'un 21 yaş altı takımı dahil, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.