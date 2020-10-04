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    Konyaspor, Ahmet Çalık ile anlaştı

    Konyaspor, Ahmet Çalık ile anlaştı

    İttifak Holding Konyaspor, Galatasaraylı oyuncu Ahmet Çalık'ı transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 23:34
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 23:34
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    Yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladı.

    2 YILLIK SÖZLEŞME

    Açıklamada, Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

    Öte yandan Konyaspor'un 21 yaş altı takımı dahil, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Konyaspor, Ahmet Çalık ile anlaştı #1

    Konyaspor, Ahmet Çalık ile anlaştı #2

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