Konyaspor, Bouly Junior Sambou'yu kadrosuna kattı

İHA
Konyaspor, Senegalli forvet Bouly Junior Sambou ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Bouly Junior Sambou'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.
25 numarayı giyecek
Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli forvet, 2023-2024 sezonunda takımıyla 23 resmi maça çıktı. Sambou, yeşil-beyazlı ekipte 25 numaralı formayı giyecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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