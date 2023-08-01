Konyaspor, Cicaldau ile birlikte 4 futbolcuya imza attırdı
AA & Ensonhaber

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Konyaspor, 1'i iç olmak üzere 5 futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre iç transferde Marlos Moreno ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Fransa'nın Troyes takımının altyapısında yetişen kaleci Paul Bernardoni ile de 2 yıllık anlaşma imzalayan yeşil-beyazlılar Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin'i de 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlılara 1 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Mallı da takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'dan kiralandı

Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile kiralık anlaşma sağlandı.