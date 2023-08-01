Konyaspor, Cicaldau ile birlikte 4 futbolcuya imza attırdı

AA & Ensonhaber
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Konyaspor, 1'i iç transfer olmak üzere 5 futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre iç transferde Marlos Moreno ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.
Fransa'nın Troyes takımının altyapısında yetişen kaleci Paul Bernardoni ile de 2 yıllık anlaşma imzalayan yeşil-beyazlılar Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin'i de 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.
Yeşil-beyazlılara 1 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Mallı da takımda 10 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray'dan kiralandı
Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile kiralık anlaşma sağlandı.