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- Konyaspor Endri Çekiçi'yi transfer etti
Konyaspor Endri Çekiçi'yi transfer etti
Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 19:55
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu Üyemsi Ali Camgöz katıldı.
On numara, merkez orta saha ve sol kanatta forma giyen Endri Çekiçi geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde 31 maçta 2 gol 2 asistle oynadı.
23 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Profesyonel kariyerinde 179 müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 36 gol kaydeden Endri Çekiçi, İttifak Holding Konyaspor ’da 23 numaralı formayı giyecek.