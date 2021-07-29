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    Konyaspor Endri Çekiçi'yi transfer etti

    Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 19:55
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    Konyaspor Endri Çekiçi'yi transfer etti

    MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu Üyemsi Ali Camgöz katıldı.

    On numara, merkez orta saha ve sol kanatta forma giyen Endri Çekiçi geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde 31 maçta 2 gol 2 asistle oynadı.

    23 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

    Profesyonel kariyerinde 179 müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 36 gol kaydeden Endri Çekiçi, İttifak Holding Konyaspor ’da 23 numaralı formayı giyecek.

    Konyaspor Endri Çekiçi yi transfer etti #1

    Konyaspor Endri Çekiçi yi transfer etti #2

    Konyaspor Endri Çekiçi yi transfer etti #3

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