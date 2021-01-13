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    Konyaspor, Ertuğrul Tekşen ile Diomande'yi transfer etti

    Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Lyngby'de forma giyen Ertuğrul Tekşen ile son olarak Rizespor'da oynayan Diomande'yi kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 13:09
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    Konyaspor, Ertuğrul Tekşen ile Diomande'yi transfer etti

    Konyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Konya ekibi, Danimarka'nın Lyngby takımında forma giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu Ertuğrul Tekşen'i transfer etti.

    SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

    5 kez U16 Milli Takımı forması giyen Ertuğrul'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

    Konyaspor, Ertuğrul Tekşen ile Diomande yi transfer etti #1

    RİZE'DEN DIOMANDE DE ALINDI

    Yeşil-beyazılar, son olarak Rizespor forması giyen Ismael Diomande'yi de kadrosuna kattı.

    28 yaşındaki stoperle 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

    Konyaspor, Ertuğrul Tekşen ile Diomande yi transfer etti #2

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