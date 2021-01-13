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- Konyaspor, Ertuğrul Tekşen ile Diomande'yi transfer etti
Konyaspor, Ertuğrul Tekşen ile Diomande'yi transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Lyngby'de forma giyen Ertuğrul Tekşen ile son olarak Rizespor'da oynayan Diomande'yi kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 12:32
- Güncelleme : 13.01.2021 - 13:09
Konyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Konya ekibi, Danimarka'nın Lyngby takımında forma giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu Ertuğrul Tekşen'i transfer etti.
SÖZLEŞME 2.5 YILLIK
5 kez U16 Milli Takımı forması giyen Ertuğrul'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
RİZE'DEN DIOMANDE DE ALINDI
Yeşil-beyazılar, son olarak Rizespor forması giyen Ismael Diomande'yi de kadrosuna kattı.
28 yaşındaki stoperle 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.